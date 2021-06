Juste Génial Arles, 21 juin 2021-21 juin 2021, Arles.

Juste Génial 2021-06-21 – 2021-06-21

Arles 13200

L’association arlésienne propose des animations musicales interactives et participatives pleine de pep’s et de bonne humeur, sous la forme d’une émission de télévision, ponctuée de chansons en live, de blind tests musicaux et de sessions de mix !

Musique des années 90, chansons en live, blind test, sessions de mix.

Musique des années 90, chansons en live, blind test, sessions de mix.

L’association arlésienne propose des animations musicales interactives et participatives pleine de pep’s et de bonne humeur, sous la forme d’une émission de télévision, ponctuée de chansons en live, de blind tests musicaux et de sessions de mix !

dernière mise à jour : 2021-06-10 par