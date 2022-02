Just Us – Sandra Calderan Théâtre d’Orléans, 12 mars 2022, Orléans.

Just Us – Sandra Calderan

Théâtre d’Orléans, le samedi 12 mars à 21:00

**Performance chorégraphique slamée,** _**Just Us**_ **est une histoire de bande, de meute composée de bras cassés et de gueules d’amour. C’est aussi une histoire collective de survie.** [Découvrez le teaser de la performance](https://www.youtube.com/watch?v=AmKBcZ4CHkU&feature=emb_logo) Nourrie des trajectoires personnelles de ces 6 interprètes, cette histoire dansée laisse les mots et les corps de ces vies minorisées et malmenées s’entremêler pour mieux crier, s’aimer et danser ! Ici, la poésie est présente sous toutes ses formes. Avec fulgurance, les artistes nous livrent des textes engagés, parlent de corps, de parcours de vie, de résilience, de (dé)construction de genre, de colères, d’amours et de beautés. Sur le plateau, on retrouve une comédienne slameuse, deux danseuses, un pole danseur, un performeur et une créatrice sonore. Cette bande ne sort pas de nulle part, cette bande, ce sont des ami.e.s, des rencontres artistiques fortes, des rencontres militantes, voire même un ami d’enfance. Cette bande, finalement, c’est un résumé du parcours de femme de la metteuse en scène. Née en banlieue, fille d’immigré italien et communiste, Sandra Calderan est aujourd’hui devenue féministe, lesbienne, mère et poète. − **La Compagnie des Hauts Parleurs** Autrice, comédienne Sandra Calderan Metteuses en scène Sandra Calderan, Inès Tahar Interprétation Medhi Abid, Dal Chibane, Lucia Soto, Victoria Paulet Création sonore Elisa Monteil Régie lumières Guilhem Cléry **−** **Samedi 12 mars** 21h − Salle Touchard Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h30

Féministe, lesbienne, mère et poète, au travers d’une performance chorégraphique slamée, l’artiste nous livre l’histoire d’une bande, sa bande, entre ami.e.s, rencontres artistiques et militantes…

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



