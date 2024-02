Just us Poèmes à cracher Cie des hauts parleurs Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement, jeudi 11 avril 2024.

Just us Poèmes à cracher Cie des hauts parleurs Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Sandra Calderan écrit depuis longtemps de la poésie, mais de la poésie à dire, à entendre, à vivre.

Renzo Calderan



Création 2022



Sandra Calderan écrit depuis longtemps de la poésie, mais de la poésie à dire, à entendre, à vivre. D’abord comédienne et metteuse en scène, elle pense son écriture poétique comme un geste physique, comme un engagement corporel qui doit se transmettre en direct. C’est donc sur scène que ses poèmes prennent toute leur force. Entre générosité et coups de poings, son tour de poème est une sorte de stand-up poétique.



Ces poèmes à cracher sont des textes écrits ces 5 dernières années, empreints du vécu de Sandra, mais également de celui des personnes qui l’entourent.



La compagnie des Hauts Parleurs a été créée en 2014 par Sandra Calderan. Elle propose des spectacles à la croisée des arts : théâtre, musique classique, chanson française, cirque et théâtre d’objet. C’est une compagnie qui se veut engagée, féministe, avec pour colonne vertébrale la poésie. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:00:00

fin : 2024-04-11

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Just us Poèmes à cracher Cie des hauts parleurs Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-26 par Ville de Marseille