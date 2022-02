Just Us Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Just Us Bourges, 10 mars 2022, Bourges.

2022-03-10 20:30:00 – 2022-03-10

Performance slamée racontant l'histoire d'une bande, d'une meute composée de bras cassés et de gueules d'amour. Just us : Un spectacle de poésie, danse et performance

Bourges

