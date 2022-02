Just Rock Festival 2022 Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Just Rock Festival 2022 Autre lieu, 29 avril 2022, Genève. Just Rock Festival 2022

du vendredi 29 avril au samedi 30 avril à Autre lieu

_Première édition du Just Rock Festival les 29 et 30 avril 2022 à la Villa Tacchini._ 8 groupes seront présents pour cette 1ère édition. Billets également en vente directement sur place les deux soirs. _**Vendredi 29 avril**_ 19h00 Walldown 20h20 Epoetic 21h40 Gut’s 23h00 Random Play _**Samedi 30 avril**_ 19h00 Serisously Serious 20h20 Exess 21h40 Crazy Jesse 23h00 Roadfever Ouverture des portes 18h30 Bar et petite restauration

15.-

Première édition du Just Rock Festival avec 8 groupes de présents Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T19:00:00 2022-04-29T23:30:00;2022-04-30T19:00:00 2022-04-30T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève

Autre lieu Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Just Rock Festival 2022 Autre lieu 2022-04-29 was last modified: by Just Rock Festival 2022 Autre lieu Autre lieu 29 avril 2022 Autre lieu Genève genève

Genève