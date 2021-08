Genève Autre lieu Genève Just Rock Festival 2021 Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

du vendredi 10 septembre au samedi 11 septembre à Autre lieu

Première édition du Just Rock Festival les 10 et 11 septembre 2021 à la Villa Tacchini. 8 groupes seront présents pour cette 1ère édition. **Vendredi 10 Septembre** 19h00 Walldown 20h20 Epoetic 21h40 Gut’s 23h00 Roadfever **Samedi 11 Septembre** 19h00 Seriously Serious 20h20 Exess 21h40 Redshift 23h00 Crazy Jesse **Ouverture des portes 18h30** **Mesures COVID** – port du masque – désinfection des mains – liste de traçage

Entrée 15.-

