Montevideo, le samedi 16 octobre à 16:00

MONTEVIDEO 16h/18h – FIXIN Sylvain Darrifourcq : percussions, composition, conception/ Nicolas Canot : conception numérique 20h – FKBass Solo I Floy Krouchi : basse augmentée 21h-THE BRIDGE # 2.1 : CRYING OUT LOUD Rob Frye : saxophones, flûtes, percussions, machines / JayVe Montgomery : saxophones, flûtes / Simon Sieger : trombone, accordéon, piano / Olivia Scemama : basse électrique / Dan Bitney : batterie => Billetterie : [https://www.helloasso.com/…/festival-just-listen-samedi](https://www.helloasso.com/…/festival-just-listen-samedi)…

de 15 à 25€

Montevideo 3, impasse montévidéo, 13006 Marseille

