Friche belle de mai, le vendredi 15 octobre à 18:00

LE MODULE – Friche La Belle de Mai 19h- AXIS MUNDI Hélène Pereira : piano / Charles Bascou : réalisateur en informatique musicale (pour Disklavier) / Philippe Festou : diffusion sons fixés (pièces avec électroacoustique) 21h- OLD & NEW THINGS (Création) Daunik Lazro : saxophone ténor / Christine Wodrascka : piano / Bernard Santacruz : contrebasse / Luc Bouquet : batterie => Billetterie : [https://www.helloasso.com/…/festival-just-listen-soiree-2](https://www.helloasso.com/…/festival-just-listen-soiree-2)

de 15 à 25€

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille

2021-10-15T18:00:00 2021-10-15T23:00:00

