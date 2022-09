Just Listen Festival 2022 Marseille 6e Arrondissement, 13 octobre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Une nouvelle édition de Just Listen¬†! qui donne libre cours aux cordes et aux souffles. Dans la tradition de certains festivals outre atlantique, pour ne pas citer le Vision Festival à New York qui à chaque nouvelle édition rend hommage à un artiste-musicien pour son « Lifetime Achievement », nous rendrons hommage à Bernard Santacruz, improvisateur d’exception, pour son ≈ìuvre, son humanité et le lêgue qu’il nous offre.



Fidêles, à notre esprit d’itinérance et à nos choix artistiques où nous tentons de prendre des chemins de traverse, à la découverte de musiques sensibles, émouvantes et puissantes, nous comptons une fois de plus surprendre nos publics à aimer les Musiques en liberté.



PROGRAMMATION



••• Jeudi 13 octobre

Nuit des cordes enivrantes

Temple Grignan – 15, rue Grignan, 6e



• 19h30 РBernard Santacruz Solo

Bernard Santacruz : contrebasse

La contrebasse de Bernard Santacruz n’a ni frontiêres ni limites. Aujourd’hui, elle s’exprime en solitaire mais c’est une solitude peuplée par toutes les esthétiques et par toutes les musiciennes et musiciens rencontrés au cours des nombreux voyages de Bernard (France, USA, Maghreb, Afrique, Moyen-Orient).

Elle aime les mélodies, elle aime le centre et les périphéries, elle aime les envolées, les tendresses et les révoltes. Et avant tout, elle glisse avec délectation dans l’acte improvisé. Pas de partition si ce n’est celle du c≈ìur, celle de l’instant.



• 21h РQuatuor Lebrat Genthon Bosshard Schwab

Soizic Lebrat : violoncelle / Anouck Genthon : violon / Patricia Bosshard : violon / Marie Schwab : violon alto

Formé en 2017 le quatuor franco-suisse LGBS s’est produit sur de nombreuses scênes internationales (Bâle, Berlin, Paris, Z√ºrich, Lucerne, Bordeaux).

En 2021, le quatuor crée Entre Temps piêce composée par Patricia Bosshard pour quatuor à cordes, percussions et acousmonium. La piêce est créée à Lausanne avant de prendre la route pour Genêve (festival Akouphêne), Brénod (festival Aspérule) et Albi.

Le langage du quatuor se développe ainsi au fil des projets et concerts, affinant toujours davantage le discours musical et la cohérence de l’ensemble. Ce sera le premier concert en terre provençale du quatuor LGBS. A ne pas rater.





••• Vendredi 14 octobre

Nuit des cordes débusquées

Montevideo – 3, impasse Montévidéo, 6e



‚Ä¢ 19h30 – Là dans l’air

Catherine Jauniaux : voix / Geneviêve Sorin : accordéon / Jo√£o Fernandes : dispositif electro-acoustique

« C’est une musique intangible‚ Comme nos AIRs‚ la musique est Là. »

Pour cette nouvelle édition du festival, nous ne sommes pas peu fiers de vous présenter un trio inédit issus de Grand 8, collectif d’improvisateurs marseillais, dont ce sera la premiêre prestation scénique. Autant dire une Création Marseillaise.

Catherine Jauniaux a participé aux plus audacieuses expériences musicales de ces quarante derniêres années aux côtés notamment de Tom Cora, Ikue Mori, Phil Minton, ErikM et Barre Phillips. Geneviêve Sorin, danseuse et chorégraphe, a créé à Marseille la compagnie MEAARI avant de se consacrer à l’accordéon. Jo√£o Fernandes, compositeur et improvisateur de musiques électroacoustiques a joué avec Raymond Boni, Amir el Saffar, Gabriel Peraza et a remporté le prix Erasmus pour sa piêce « M ».

àtre tout simplement DANS l’instant présent, c’est ce qu’ils nous proposent.



‚Ä¢ 21h – The Bridge 2.2 : Don’t Tell

The Bridge met en scêne depuis 2013 des rencontres entre improvisateurs chicagoans et français, le tout en deux manches aller-retour pour chaque promotion. Pour cet ensemble, la premiêre a eu lieu en novembre 2019 à Chicago. Il était alors question d’explorer les possibilités d’un vaisseau à majorité d’instruments à cordes, sans claviers et sans percussions. L’idée était de créer une musique qui se débattrait avec les idées de déploiement et d’enchevêtrement du son comme un ensemble de lignes et de torsions.

On conna√Æt bien le guitariste Raymond Boni à Marseille, où il a séjourné de nombreuses années. Son parcours singulier lui a permis de croiser la route d’André Jaume, Daunik Lazro, Christine Wodrascka, Violeta Ferrer, Joe McPhee et tellement d’autres. Membre de la vaste confrérie des libres improvisateurs britanniques, Paul Rogers improvise réguliêrement avec Paul Dunmall, Evan Parker, Ramon Lopez et Ivo Perelman. Inédits, Mai Sugimoto et Anton Hatwich complêtent l’affiche. La premiêre est japonaise et vit à Chicago. Elle est membre d’Hanami, quartet connu pour ses arrangements de musique japonaise. Le second est tombé dans la grande marmite des improvisateurs de la cité des Vents en 2003. On peut aujourd’hui l’écouter aux côtés de Frank Rosaly, Keefe Jackson, Jason Stein et Fred Lonberg-Holm. Tous les quatre seront rejoints par le contrebassiste Bernard Santacruz et François Wong, saxophoniste, membre actif et co-fondateur du collectif marseillais Grand8.

Mai Sugimoto : saxophone alto, clarinette / Raymond Boni : guitare / Anton Hatwich : contrebasse / Paul Rogers : contrebasse

+ Invités : Bernard Santacruz : contrebasse / François Wong : saxophone baryton

Bienvenue à cette nouvelle édition qui donne libre cours aux cordes et aux souffles !

