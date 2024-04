JUST FOR YOU / THE FLYING BAND La Scène Aix-en-Provence, vendredi 8 mars 2024.

JUST FOR YOU / THE FLYING BAND ♫POP ROCK♫ Vendredi 8 mars, 19h30 La Scène Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T19:30:00+01:00 – 2024-03-08T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T19:30:00+01:00 – 2024-03-08T23:00:00+01:00

17 h : Ouverture des portes

19h30 : JUST FOR YOU

2 voix saupoudrées d’amour et d’humour dans une ambiance soûl, folk, pop, country, …

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088867973198

21h : THE FLYING BAND

Du Fun, de la musique, du bonheur ! Voila la promesse de The Flying Band ! Reprise Pop/rock, Funk/Jazz.

https://www.facebook.com/pg/TheFlyingBand/

_____________________________________________________________

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur