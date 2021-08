Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Aube, Ervy-le-Châtel Just Classik Festival Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Catégories d’évènement: Aube

Jeudi 16 septembre : ERVY LE CHÂTEL – Concert à l'église Saint-Pierre-ès-Liens à Ervy-Le-Châtel, à partir de 20h. Concert Aube'sessions de musique classique et traditionnelle écossaise par le Quatuor Maxwell, et Manuel Vioque-Judde : alto. Concert gratuit, pass sanitaire obligatoire. Organisé par l'association "Just Classik" avec le soutien du Département de l'Aube et du Ministère de la Culture dans le cadre du contrat territoire lecture. Plus d'informations sur www.justclassikfestival.fr – camille@justclassikfestival.fr

