2022-09-16 – 2022-09-16

8 Eur Vendredi 16 septembre : ERVY LE CHATEL – Just Classik Festival à 20h en l’église. Au programme, un duo violon violoncelle : Shuichi Okada et Aurélien Pascal. Le premier est l’un des violonistes français les plus réputés comme soliste et chambriste. Membre fondateur du Trio Arnold, il a également enregistré de nombreux CD pour les labels Alpha et Mirare. Son comparse, le violoncelliste Aurélien Pascal, se produit en soliste avec les grandes phalanges internationales : le Philharmonique de Monte-Carlo, les orchestres de chambre de Munich, de Zurich et d’Europe, ou encore le Hong Kong Sinfonietta. Ensemble, ils nous enchanteront dans un programme comprenant les compositeurs Bach, Duport, Ravel et Hersant, de magnifiques œuvres écrites pour cette formation du XVIIe siècle à nos jours. Quelques classes du collège d’Ervy-le-Châtel profiteront de la venue de ces artistes pour partager avec eux un moment musical l’après-midi, autour d’extraits du concert et d’ateliers ludiques proposés par le médiateur du festival Tristan Labouret.

Renseignements et réservations : www.justclassikfestival.fr – 06 51 79 42 73 / Tarif : 8 € et gratuit pour les moins de 25 ans.

