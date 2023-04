Just can’t get enough SUPERSONIC, 24 juin 2023, Paris.

Le samedi 24 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant Ticket : 5 EUR

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

Just Can’t Get Enough !

Entre fièvre froide et nappes synthétiques, là où les lundis sont bleus et où les garçons ne pleurent pas, on vous donne rendez-vous pour danser sur les meilleurs sons new wave post-punk des années 80s à nos jours.

De plus Depeche Mode seront en concert le soir même au Stade de France

Une belle occasion pour fêter ça toute la nuit en se repassant les meilleurs titres du groupe Britannique

Live Tribute à 1h du RCGF

Dj set newwave, post-punk, coldwave

Si tu aimes…

Depeche Mode / New Order / Orchestral Manoeuvre in the Dark / The Human League / Kraftwerk / Ultravox / Soft Cell / Pet Shop Boys / Bronski Beat / Alphaville / Visage / Devo / Kaelan Mikla / The Cure / Yazoo / Kim Wild / A Flock Of Seagulls / Cold Cave / Visage / Lebanon Hanover / Eurythmics / Grauzone / Dead Or Alive / Lust For Youth…

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3qHRCeKRj https://fb.me/e/3qHRCeKRj https://link.dice.fm/Xdc3731c2697

Just Can’t Get Enough / New Wave Party du Supersonic