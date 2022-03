Just Can’t Get Enough / New Wave Party du Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Just Can’t Get Enough / New Wave Party du Supersonic SUPERSONIC, 18 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 17 juin 2022

de 23h00 à 06h00

payant

Le retour de la Just Can’t Get Enough sur la scène du Supersonic ! Ils partageront l’affiche avec New Wave Party. Entre fièvre froide et nappes synthétiques, là où les lundis sont bleus et où les garçons ne pleurent pas, on vous donne rendez-vous pour danser sur les meilleurs sons new wave post-punk des années 80s à nos jours. Live Tribute à 1h Dj set newwave, post-punk, coldwave… Si tu aimes… Depeche Mode / New Order / Orchestral Manoeuvre in the Dark / The Human League / Kraftwerk / Ultravox / Soft Cell / Pet Shop Boys / Bronski Beat / Alphaville / Visage / Devo / Kaelan Mikla / The Cure / Yazoo / Kim Wild / A Flock Of Seagulls / Cold Cave / Visage / Lebanon Hanover / Eurythmics / Grauzone / Dead Or Alive / Lust For Youth… SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Contact : https://fb.me/e/4ig3JwZqR Clubbing

Date complète :

2022-06-17T23:00:00+01:00_2022-06-17T06:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris lieuville SUPERSONIC Paris Departement Paris

SUPERSONIC Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Just Can’t Get Enough / New Wave Party du Supersonic SUPERSONIC 2022-06-18 was last modified: by Just Can’t Get Enough / New Wave Party du Supersonic SUPERSONIC SUPERSONIC 18 juin 2022 Paris SUPERSONIC Paris

Paris Paris