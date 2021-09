Jussy Jussy Jussy, Yonne Jussy by Night – 10e édition Jussy Jussy Catégories d’évènement: Jussy

Yonne

Jussy by Night – 10e édition Jussy, 9 octobre 2021, Jussy. Jussy by Night – 10e édition 2021-10-09 19:00:00 – 2021-10-09

Jussy Yonne Jussy 3 circuits au programme :

– VTT 30 km départ 19 h 30

– Trail 15 km départ 19 h 45

– Marche 12 km départ 19 h 45

Ravitaillement à mi-chemin sur les 3 circuits + collation à l’arrivée : 1 boisson + 1 hot-dog + 1 dessert.

Casque obligatoire pour le vtt et lampe frontale pour tous les participants.

Pass sanitaire obligatoire. https://jussy-by-night.adeorun.com/infos 3 circuits au programme :

