.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Réservation par téléphone, par mail ou sur place auprès des bibliothécaires Dans le cadre du Festival Les Mycéliades, la médiathèque vous invite à échanger avec l’exobiologiste Caroline Freissinet L’exobiologie (ou astrochimie) recherche des traces de vie extraterrestre passées ou présentes. Non ce n’est pas de la science-fiction ! Dans l’espace et sur le globe terrestre, Caroline Freissinet cherche à comprendre la distribution de la matière organique dans le système solaire. Elle viendra à votre rencontre pour présenter ce volet passionnant des sciences planétaires et tentera de répondre à la question « Jusqu’où chercher la vie dans l’univers ? ». Ciné, livres, BD, jeux vidéos, le tout jeune festival Les Mycéliades met à l’honneur la science-fiction sous toutes ses formes. Retrouvez tout le programme du festival Les Mycéliades ici ! Caroline Freissinet est chargée de recherche CNRS en sciences planétaires et en astrochimie. Dès les premiers épisodes de la série télévisée X-files, Caroline Freissinet se fascine pour la recherche de vie extraterrestre. Elle travaille au laboratoire atmosphères et observations spatiales à Guyancourt (LATMOS – CNRS/Université Versailles Saint-Quentin/ Sorbonne Université). Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

