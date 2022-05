Jusqu’ici Vézelay, 27 août 2022, Vézelay.

Jusqu'ici Terrasse Basilique Jardins de la Basilique Vézelay

2022-08-27

Vézelay Yonne

EUR Pour la plus grande joie de vos papilles et de vos oreilles, venez prendre un apéritif agrémenté d’un concert gratuit. Composé de quatre chanteurs, d’un human beatboxeur et d’un dubmaster, le groupe vocal français Ommm aime repousser les limites de l’a cappella et se plonger dans les rythmes puissants. Après deux albums, de nombreux prix remportés et plusieurs tournées internationales, le groupe Ommm revient avec un nouveau répertoire pop en français à découvrir !

