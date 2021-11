Jusqu’au bout / Théâtre Bluff (Québec) Le Grand Bleu, 27 janvier 2022, Lille.

_**Théâtre – 1h – Dès 14 ans**_ À l’occasion de l’ouverture d’un chantier, deux squelettes enlacés sont découverts sur un terrain vague. L’événement archéologique bouleverse la vie de cinq personnages-témoins, les révèle à eux-mêmes et leur redonne le goût d’être debout. Que signifie « engagement » pour des adolescents, à l’âge de tous les possibles mais aussi de toutes les incertitudes ? Ce thème, commande d’écriture du Théâtre Bluff de Laval et du Grand Bleu, parcourt la nouvelle création de Luc Tartar. Avec le metteur en scène québécois Eric Jean, ils ont rencontré des jeunes de chaque côté de l’Atlantique. Les mots des ados, leur façon d’être, de se livrer, ont imprégné leur travail respectif et collectif pour finalement révéler une autre thématique : celle de la transmission et de ce qu’on accepte de recevoir. Au plateau, Eric Jean met en lumière la musicalité de l’écriture de Luc Tartar. Sa mise en scène en épouse les rythmes, les cassures, les retournements dans un même langage poétique où se mêlent musique, percussions, voix et vidéo. Un théâtre de chair, d’images et d’émotions où cinq comédiens ouvrent le chemin au libre imaginaire du spectateur.

Et si les liens familiaux et l’affection des proches étaient, avant l’écologie, la politique ou le sociétal, les premières sources d’engagement pour les adolescents ?

