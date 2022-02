Jusqu’à l’os Théâtre Christiane Stroë, 19 mars 2022, Bouxwiller.

**samedi 19 mars 2022 à 16h au théâtre Christiane Stroë** **Compagnie partenaire KiloHertZ / Caroline ALLAIRE** **danse contemporaine / jeune public** **dans le cadre du MOIS DE LA DANSE** Plein le dos d’entendre : « Tiens-toi droit ! » ? Non seulement c’est casse-pieds, mais en plus, c’est pas possible avec une colonne vertébrale pleine de courbes ! Clavicule, côtes flottantes, sacrum ou métatarses… C’est quoi ces noms bizarres ? Flexions, extensions, rotations, spirales… les os, les articulations, comment ça bouge ? Jusqu’à l’os explore le corps humain, à la découverte de son architecture et toutes ses possibilités. La danseuse Caroline ALLAIRE y expose et décline les formes, la mobilité et l’usage des os : des pieds au crâne en passant par les hanches, sa danse ludique, sensible et précise est accompagnée par un univers sonore spécialement choisi pour chaque partie du corps. Sous le regard d’un petit squelette qui semble vouloir la rejoindre dans cette drôle de danse, Jusqu’à l’os nous embarque dans un étonnant voyage anatomique haut en couleurs, où la poésie du corps qui bouge et la précision de la science côtoient l’imaginaire des mots et des gestes. Avec Jusqu’à l’os, KiloHertZ continue son exploration des croisements d’écritures et de pratiques, d’une invention de dispositifs spectaculaires et sensibles. Conception, chorégraphie, interprétation : Caroline ALLAIRE Dramaturgie, visuels : Vidal BINI Environnement sonore et régie : Olivier MEYER Textes : Céline d’ABOUKIR Crédit photographique : Benoît de CARPENTIER et Mathieu LINOTTE Production : KiloHertZ. Coproductions : Théâtre du Marché aux Grains – Atelier de Fabrique Artistique – Bouxwiller. Réalisé avec le soutien du Ballet de l’Opéra National du Rhin, CCN Mulhouse dans le cadre de l’accueil-studio et de la Région Grand Est. Mise à disposition de studios : POLE-SUD, CDCN de Strasbourg. KiloHertZ est soutenu par la DRAC Grand Est au titre de l’aide à la structuration (2021-2022), au titre de l’Aide au développement par la Région Grand Est (2020-2022), et bénéficie d’un conventionnement avec la Ville de Strasbourg (2020-2022). Bande-annonce : [https://vimeo.com/310225428](https://vimeo.com/310225428)

spectacle de danse contemporaine, ludique et familial sur le corps humain et le squelette

