Jusqu’à l’infini et au-delà Maison du livre, de l’image et du son – espace multimédia Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

Jusqu’à l’infini et au-delà Atelier en continu 6 et 7 avril Maison du livre, de l’image et du son – espace multimédia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Dessine la ville dont tu rêves ! À l’aide de tablettes et d’une application dédiée, crée une cité nouvelle dans ses moindres détails comme une mise en abîme sans fin à l’aide des conseils et astuces de Jean Dalin, jeune illustrateur au grand talent qui a fait de la ville son sujet de prédilection.

Un atelier en continu et sans inscription.

Espace multimédia – De 10h à 18h.

Maison du livre, de l’image et du son – espace multimédia 247 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charmettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

© Jean Dalin