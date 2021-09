Montreuil Centre Tignous d'art contemporain Montreuil, Seine-St.-Denis Jusqu’à la dernière couche Centre Tignous d’art contemporain Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

L’artiste Kevin Ingrez alias Fakele a été accueilli en résidence artistique sur le quartier du centre ville au sein du multi-accueil Doris Lessing/Nelson Mandela . Avec les équipes pédagogiques et les enfants, il a développé jusqu’en juin 2021 un travail plastique et photographique à travers différents ateliers d’éveil créatif auprès des tout-petits. ### Jusqu’à la dernière couche Exposition restitution de la résidence de création réalisée entre 2020 et 2021 au sein du multi-accueil Nelson Mandela – Doris Lessing de Montreuil. **Du 10 au 25 septembre 2021** Salle de résidence du 1er étage En présence de l’artiste : – Vernissages le jeudi 9 septembre à [19h](https://centretignousdartcontemporain.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/vernissage-jeudi-9-septembre-19h/) et [20h30](https://centretignousdartcontemporain.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/vernissage-9-septembre-20h30/) (sur réservation : cliquez sur l’horaire pour réserver) – Le samedi 11 septembre de 14h à 19h – Le samedi 18 septembre de 14h à 19h Ouverture exceptionnelle dimanche 19 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine. Exposition du 10 au 25 septembre 2021 Centre Tignous d’art contemporain 116 rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil Seine-St.-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T19:00:00 2021-09-09T22:00:00;2021-09-10T14:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T21:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T21:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T19:00:00

