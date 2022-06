Jusqu’à ce que la mort nous sépare Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Espace Jean Baptiste Niel Valréas Vaucluse

2022-08-03 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-03 22:50:00 22:50:00 Valréas

Vaucluse EUR Entre Anne, son amour de jeunesse retrouvé, et Madeleine, sa mère, avec qui il se réconcilie, la vie retrouve du sens grâce à la mort.

C’est en revenant pour la crémation de sa grand-mère qu’il va finir par renaître… de ses cendres à elle ! Valréas

