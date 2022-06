Jusqu’à ce que la mort nous sépare Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Jusqu’à ce que la mort nous sépare Valréas, 17 juillet 2022, Valréas. Jusqu’à ce que la mort nous sépare

Salle des Cordeliers Théâtre du Rond Point Valréas Vaucluse Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers

2022-07-17 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-17 19:20:00 19:20:00

Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers

Valréas

Vaucluse EUR Entre Anne, son amour de jeunesse retrouvé, et Madeleine, sa mère, avec qui il se réconcilie, la vie retrouve du sens grâce à la mort.

C’est en revenant pour la crémation de sa grand-mère qu’il va finir par renaître… de ses cendres à elle ! Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers Valréas

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Other Lieu Valréas Adresse Valréas Vaucluse Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers Ville Valréas lieuville Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers Valréas Departement Vaucluse

Valréas Valréas Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas/

Jusqu’à ce que la mort nous sépare Valréas 2022-07-17 was last modified: by Jusqu’à ce que la mort nous sépare Valréas Valréas 17 juillet 2022 Salle des Cordeliers Théâtre du Rond Point Valréas Vaucluse

Valréas Vaucluse