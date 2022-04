Jury jeune public du concours international Chansons sans Frontières Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Jury jeune public du concours international Chansons sans Frontières Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen

2022-04-30 09:30:00

Une expérience unique pour tous les jeunes entre 16 et 26 ans qui aiment la musique, l'écriture, la poésie : faire partie du Jury Jeune Public Chansons sans Frontières sous la présidence de Matéo Langlois Chansons sans Frontières est un concours international d'écriture d'un texte de chanson en français, gratuit et ouvert au monde entier. Il est centré sur les droits de l'homme et la liberté d'expression. Un thème différent est proposé chaque année, pour cette 16e édition : Un monde Inattendu.

