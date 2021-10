Lyon Campus INSEEC U Lyon Métropole de Lyon Jury et lancement de l’initiative French Tech Rise sur le territoire ! Campus INSEEC U Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Campus INSEEC U Lyon, le jeudi 28 octobre à 16:00

Une initiative pour soutenir le financement dans les écosystèmes territoriaux. JURY ET KEYNOTE POUR LE 28 OCTOBRE Nous vous invitons à assister au jury de sélection qui offrira la possibilité aux 5 startups lauréates de se rendre à l’évènement national du 6 décembre à Paris. Vous pourrez ainsi assister aux pitchs des startups clermontoises, stéphanoises et lyonnaises ainsi qu’à la keynote de Maxime Cordonnier, CFO d’AFYREN et enfin partager un moment convivial à travers un cocktail qui viendra clore l’événement. Programme de l’après-midi : 16 h -> 16 h 45 : Jury 17 h -> 17 h 45 : Jury 18 h -> 18 h 30 : Keynote de Maxime Cordonnier 18 h 30 -> 20 h : annonce des startups sélectionnées et cocktail En présence des membres du jury : HUB612, UI Investissement, Bpifrance, French Tech Clermont-Auvergne, French Tech One Lyon St-Étienne.

Gratuit sur inscription

Propulsé par French Tech One Lyon St-Étienne et French Tech Clermont-Auvergne. Campus INSEEC U Lyon 25 rue de l’Université, 69007 Lyon Lyon Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T16:00:00 2021-10-28T20:00:00

