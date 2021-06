Erquy Mairie d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Jury d’Assises 2022 Mairie d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Jury d’Assises 2022 Mairie d’Erquy, 10 juin 2021-10 juin 2021, Erquy. Jury d’Assises 2022

Mairie d’Erquy, le jeudi 10 juin à 15:00

Le tirage au sort des personnes inscrites sur la liste électorale d’ERQUY pour l’établissement de la liste préparatoire des jurés d’assises pour 2022 aura lieu le jeudi 10 juin 2021 à 15h00 en Mairie d’ERQUY. tirage au sort Mairie d’Erquy 11 square hôtel de ville ERQUY Erquy Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T15:00:00 2021-06-10T16:30:00

Détails Catégories d'évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Lieu Mairie d'Erquy Adresse 11 square hôtel de ville ERQUY Ville Erquy