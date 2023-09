Halloween au Zoo de Jurques Jurques Dialan sur Chaîne, 21 octobre 2023, Dialan sur Chaîne.

Dialan sur Chaîne,Calvados

Pendant les vacances de la Toussaint, découvrez le zoo aux couleurs d’Halloween : citrouilles déguisées, squelettes farceurs et sorcières moqueuses envahissent les allées. Des animations spéciales Halloween vous attendent tous les jours, sans réservation. (programme affiché à l’entrée du zoo le jour de votre visite)

Frissons et fous rires garantis, déguisement fortement conseillé pour petits et grands !

Découvrez notre enquête géante ! Une sorcière a volé l’un de nos animaux. Interroge vite les témoins pour découvrir quel animal nous a été volé. Des récompenses seront offertes aux meilleurs enquêteurs. (jeu sans réservation, tous les jours des vacances de la Toussaint)..

Vendredi 2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Jurques La Butte

Dialan sur Chaîne 14260 Calvados Normandie



During the All Saints’ Day vacations, discover the zoo in Halloween colors: dressed-up pumpkins, trickster skeletons and mocking witches fill the aisles. Special Halloween activities await you every day, without reservation. (Program posted at the zoo entrance on the day of your visit)

Thrills and giggles guaranteed, disguises strongly recommended for young and old!

Discover our giant investigation! A witch has stolen one of our animals. Quickly question the witnesses to find out which animal has been stolen. Rewards will be offered to the best investigators. (game without reservation, every day of the All Saints’ vacation).

Durante las vacaciones de Todos los Santos, descubra el zoo con los colores de Halloween: calabazas disfrazadas, esqueletos traviesos y brujas burlonas llenan los callejones. Todos los días hay espectáculos especiales de Halloween, sin reserva previa. (Programa expuesto en la entrada del zoo el día de su visita)

El disfraz es muy recomendable para grandes y pequeños

¡Descubra nuestra gigantesca investigación! Una bruja ha robado uno de nuestros animales. Interroga rápidamente a los testigos para averiguar qué animal ha sido robado. Se ofrecerán recompensas a los mejores investigadores. (Sin reserva previa, todos los días durante las fiestas de Todos los Santos).

Während der Allerheiligenferien können Sie den Zoo in den Farben von Halloween entdecken: Verkleidete Kürbisse, scherzhafte Skelette und spöttische Hexen bevölkern die Gänge. Täglich gibt es spezielle Halloween-Angebote, für die Sie sich nicht anmelden müssen. (Das Programm wird am Tag Ihres Besuchs am Eingang des Zoos ausgehängt)

Gruseln und Lachen garantiert, Verkleidung für Groß und Klein dringend empfohlen!

Entdecken Sie unsere gigantische Untersuchung! Eine Hexe hat eines unserer Tiere gestohlen. Befrage schnell die Zeugen, um herauszufinden, welches Tier uns gestohlen wurde. Die besten Ermittler werden mit Preisen belohnt. (Spiel ohne Reservierung, jeden Tag in den Allerheiligenferien).

