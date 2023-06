Jüri-Jaani Talustuudio, 2 juin 2023, .

Jüri-Jaani Talustuudio Lõetsa küla Muhu vald Saare maakond 94749 94749 Lõetsa küla Saare maakond [{« type »: « phone », « value »: « +372 5073417 »}, {« type »: « phone », « value »: « +372 5102183 »}] Le Jardin des Sept vents est situé sur l’île de Muhu. L’architecture rurale traditionnelle est combinée avec des terrasses modernes et des sculptures de jardin en céramique. La ferme est entourée d’une belle prairie fleurie. Le jardin, d’une superficie d’un hectare, est très riche en graminées variées et présente plus d’une centaine de taxons. Visites gratuites, guidées par les hôtes, les 4, 5 et 6 juin du 12 au 16.

©Sulev Vahtra