Jurassique Pâques au Parc Dino-Zoo

Parc Dino-Zoo 1 rue de la Préhistoire Étalans

2022-04-16 11:00:00 – 2022-05-01 17:00:00

Étalans Doubs Étalans

13.5 EUR Du 16 avril au 1er mai 2022, le parc Dino-Zoo accueillera la plus grande chasse aux oeufs de Pâques de la région. Comme chaque année, petits et grands partiront à la recherche des fameux oeufs en chocolat Coquy disséminés dans une forêt luxuriante et mystérieuse peuplée de dinosaures ultra réalistes. Au programme, 30 000 oeufs de Pâques, des feux de camps et des guimauves grillées ainsi que de nombreuses surprises avec un spectacle de magie inédit et un nouveau film d’animation en 4D. Une aventure à partager en famille et avec les dinosaures…

contact@dino-zoo.com +33 3 81 59 31 31 https://www.dino-zoo.com/

