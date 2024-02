Jurassique Pâques au Parc Dino-Zoo Parc Dino-Zoo Étalans, samedi 30 mars 2024.

Jurassique Pâques au Parc Dino-Zoo Parc Dino-Zoo Étalans Doubs

Toutes les activités Jurassique Pâques Dino-Zoo sont sans suppléments et comprises dans le billet d’entrée.

– Mission Oviraptor: le jeu de piste de Pâques

Jeu de piste inédit à la recherche des oeufs en chocolat. Le dinosaure Oviraptor a dérobé tous les oeufs de Pâques. Votre mission ? Retrouver sa piste et déguster de délicieux oeufs chocolatés !

– L’Âge de glace 4D (Nouveauté !)

Le célèbre écureuil Scrat et ses amis débarquent au cinéma de Dino-Zoo pour une aventure exceptionnelle en 4D ! Ce film d’animation pour toute la famille est à découvrir uniquement pendant l’événement Jurassique Pâques Dino-Zoo. Film d’animation tous publics. Durée 12 min.

– SPECTACLE: L’oeuf ou la poule ? (Nouveauté !) Découvrez un spectacle de magie loufoque sur le thème des œufs, de la poule et du dinosaure.

– Feux de camps et guimauves grillées

– Décors et ambiances de printemps EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:30:00

fin : 2024-04-01 17:00:00

Parc Dino-Zoo 1 rue de la Préhistoire Charbonnières-les-Sapins

Étalans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@dino-zoo.com

L’événement Jurassique Pâques au Parc Dino-Zoo Étalans a été mis à jour le 2024-01-31 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS