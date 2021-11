Paris Le Palais des congrès de Paris Paris JURASSIC WORLD EN CINE-CONCERT Le Palais des congrès de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Palais des congrès de Paris, le vendredi 17 décembre à 20:00

BROADWAY PRODUCTION présente JURASSIC WORLD EN CINE-CONCERT • Pour la première fois en France, re-découvrez le quatrième volet de la saga JURASSIC PARK, comme vous ne l’avez encore jamais entendu ! Avec plus de 90 musiciens et choristes sur scène : l’Orchestre Symphonique interprètera en live la célèbre bande-originale en parfaite synchronisation, avec la projection intégrale du film. ” Projection de la version cinéma du film (sortie en 2015), en version française (VF) ”

informations et billetterie au 08 92 050 050(0.35€/min) et sur palaisdescongresdeparis.com

2021-12-17T20:00:00 2021-12-17T23:00:00

