Jurassic Park – Ciné-club Creative Maker Cinéma Concorde, 21 février 2023, Nantes.

2023-02-21

Horaire : 20:15 23:15

Gratuit : non Plein tarif : 7,20 € – 26 ans : 6,20 € 0-14 ans : 4,20 €Tarif préférentiel pour les membres des cours Creative Maker. Lien de la billetterie : nantesleconcorde.cine.boutique

Ne pas réveiller le chat qui dort… C’est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le “clonage” de dinosaures. C’est à partir d’une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d’espèces de dinosaures. Il s’apprête maintenant avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde. Mais c’était sans compter la cupidité et la malveillance de l’informaticien Dennis Nedry, et éventuellement des dinosaures, seuls maîtres sur l’île… La séance sera suivie d’une discussion autour du film, animée par Creative Maker et Le Concorde. Lien de la bande-annonce : youtube.com

Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 25 29 http://www.leconcorde.fr/ 0285529039 http://www.creativemaker.fr/