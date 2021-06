Lille La MAVA Lille, Nord Jurassic Gambi La MAVA Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Jurassic Gambi La MAVA, 30 octobre 2021-30 octobre 2021, Lille. Jurassic Gambi

La MAVA, le samedi 30 octobre à 20:00

Jurassic Gambi où la véritable histoire de Jurassic Park selon le professeur Gambi. Un one man show visuel et pseudo scientifique dans lequel le spectateur assistera a une conférence survoltée et ira de surprise en surprise, de découverte en découverte, de rire en rire.

Sur réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T20:00:00 2021-10-30T21:30:00

