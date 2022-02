Juraquette Les Bouchoux, 20 février 2022, Les Bouchoux.

Juraquette Les Bouchoux

2022-02-20 10:00:00 – 2022-02-20

Les Bouchoux Jura Les Bouchoux

A tous les amateurs de randonnée en raquettes et de moyenne montagne !

Journée sportive et festive pour grands et petits !

Dimanche 20 février, (re)découvrez le village des Bouchoux lors d’une randonnée raquettes aux pieds.

Cette année, pour la 25ème édition, nous vous proposons deux parcours, 6 km ou 12 km.

Sportifs et gastronomes : venez savourer la chèvre salée dans une ambiance musicale et conviviale.

A tous, chaussez vos raquettes ou vos brodequins, la manifestation est maintenue, quel que soit l’enneigement !

Passe exigé à l’intérieur

Tarif : 5 €

Départ 10 h

juraquette@free.fr +33 7 89 44 34 04 http://www.bouchouxcdfetes.org/edition-2017

Les Bouchoux

dernière mise à jour : 2022-02-05 par