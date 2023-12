Salon du Geek Juraparc Lons-le-Saunier Catégories d’Évènement: Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 10:00:00

fin : 2024-01-06 19:00:00 . La grande convention 100% pop culture

Jeux vidéo, jeux de société, cosplay, exposants, animations EUR.

Juraparc Rue du 19 Mars 1962

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

