Octobre Rose à Jurançon : Animations Jurançon, 8 octobre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Jurançon se met en rose à l’occasion d’Octobre Rose. Tous les fonds récoltés sont reversés à la ligue contre le cancer.

Petit déjeuner et marche à pied ou en vélo

Vente de gâteaux et animation musicale.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jurançon goes pink for Pink October. All proceeds go to the League Against Cancer.

Breakfast and walk or bike ride

Cake sale and musical entertainment

Jurançon se tiñe de rosa para el Octubre Rosa. Todos los beneficios se destinarán a la Liga contra el Cáncer.

Desayuno y paseo a pie o en bicicleta

Venta de pasteles y animación musical

Jurançon trägt anlässlich des Rosa Oktobers Pink. Alle gesammelten Gelder werden an die Krebsliga gespendet.

Frühstück und Wanderung zu Fuß oder mit dem Fahrrad

Kuchenverkauf und musikalische Unterhaltung

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Pau