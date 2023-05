Fêtes de Jurançon Place du Junqué, 12 août 2023, Jurançon.

manèges, animations pour les enfants et concerts marqueront ces 4 jours

Le dimanche 13 est consacré aux enfants (maquilleuse, spectacle de magie, concert)

Le mardi 15 : dépôt de gerbe aux monuments aux morts, suivi du lâcher des pigeons

Fin des festivités avec un spectacle de feu et de lumière

Événement gratuit et ouvert à tous.

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . EUR.

Place du Junqué

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



rides, animations for children and concerts will mark these 4 days

Sunday 13 is dedicated to children (face painting, magic show, concert)

Tuesday 15th : wreath laying at the war memorial, followed by the release of pigeons

End of the festivities with a fire and light show

Event free and open to all

atracciones, animaciones para niños y conciertos marcarán estos 4 días

Domingo 13: dedicado a los niños (pintura de caras, espectáculo de magia, concierto)

Martes 15: colocación de coronas de flores en los monumentos de guerra, seguida de la suelta de palomas

Fin de las fiestas con un espectáculo de fuego y luz

Evento gratuito y abierto a todos

fahrgeschäfte, Animationen für Kinder und Konzerte werden diese vier Tage prägen

Sonntag, der 13. ist den Kindern gewidmet (Kinderschminken, Zaubershow, Konzert)

Am Dienstag, den 15.: Kranzniederlegung an den Kriegsdenkmälern, gefolgt vom Auflassen der Tauben

Ende der Feierlichkeiten mit einer Feuer- und Lichtshow

Kostenlose Veranstaltung, die für alle offen ist

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Pau