Fêtes Chapelle de Rousse Chapelle de Rousse, 23 juillet 2023, Jurançon.

Repas convivial avec dégustation des vins de La Chapelle puis bal dansant

Grande Hèsta : dégustation des vins de La Chapelle, avec animation musicale tout au long de la journée

De la musique, du bon vin, de quoi manger, tous les ingrédients pour une journée placée sous le signe de la convivialité ! Et le mot d’ordre : « Que i averà tot çò qui cau a la Capèra » Entendez : « il y aura tout ce qu’il faut à La Chapelle ».

Chapelle de Rousse

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Convivial meal with tasting of the wines of La Chapelle, followed by a dance

Grande Hèsta : tasting of the wines of La Chapelle, with musical animation throughout the day

Music, good wine, food, all the ingredients for a day placed under the sign of conviviality! And the motto: « Que i averà tot çò qui cau a la Capèra » Meaning: « there will be everything you need in La Chapelle »

Comida de convivencia con degustación de vinos de La Chapelle y baile

Grande Hèsta: degustación de vinos de La Chapelle, con animación musical durante todo el día

Música, buen vino, comida, ¡todos los ingredientes para una jornada bajo el signo de la convivialidad! Y el lema: « Que i averà tot çò qui cau a la Capèra ». En otras palabras: « habrá todo lo que necesite en La Chapelle »

Geselliges Essen mit Verkostung der Weine von La Chapelle und anschließendem Tanzball

Grande Hèsta: Verkostung der Weine von La Chapelle, mit musikalischer Unterhaltung den ganzen Tag über

Musik, guter Wein, etwas zu essen – alle Zutaten für einen Tag im Zeichen der Geselligkeit! Und das Motto: « Que i averà tot çò qui cau a la Capèra » Zu Deutsch: « In La Chapelle wird es alles geben, was es braucht »

