L’Atelier du Neez : Trio Casadesus Enhco L’Atelier du Neez, 13 mai 2023, Jurançon.

Le Trio Casadesus Enhco est une aventure musicale et familiale, à la croisée entre la tradition classique et la culture jazz. Composé de Caroline Casadesus (soprano), Thomas et David Enhco, ses deux fils (piano, trompette), le trio fait éclater les frontières entre les genres, en explorant aussi bien le grand répertoire classique que les standards du jazz, passant d’Haendel à Bizet, ou encore de Purcell à Miles Davis…

« C’est avec un immense plaisir et une réelle émotion que je partage la scène avec mes deux fils David et Thomas. La musique est devenue leur langue maternelle et notre terrain de jeu favori. Notre raison de vivre : une histoire de transmission, une histoire de famille, une histoire d’amour que nous partageons avec bonheur. » Caroline Casadesus.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

L’Atelier du Neez avenue du 18 juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Casadesus Enhco Trio is a musical and family adventure, at the crossroads between classical tradition and jazz culture. Composed of Caroline Casadesus (soprano), Thomas and David Enhco, her two sons (piano, trumpet), the trio explodes the boundaries between genres, exploring both the great classical repertoire and jazz standards, from Handel to Bizet, or Purcell to Miles Davis …

« It is with great pleasure and emotion that I share the stage with my two sons David and Thomas. Music has become their mother tongue and our favorite playground. Our reason for living: a story of transmission, a family story, a love story that we share with happiness Caroline Casadesus

El Trío Casadesus Enhco es una aventura musical y familiar, a caballo entre la tradición clásica y la cultura del jazz. Compuesto por Caroline Casadesus (soprano), Thomas y David Enhco, sus dos hijos (piano, trompeta), el trío hace estallar las fronteras entre los géneros, explorando el gran repertorio clásico así como los estándares de jazz, pasando de Haendel a Bizet, o de Purcell a Miles Davis…

« Es un gran placer y emoción compartir el escenario con mis dos hijos David y Thomas. La música se ha convertido en su lengua materna y en nuestro patio de recreo favorito. Nuestra razón de vivir: una historia de transmisión, una historia familiar, una historia de amor que compartimos con felicidad Caroline Casadesus

Das Trio Casadesus Enhco ist ein musikalisches und familiäres Abenteuer an der Schnittstelle zwischen klassischer Tradition und Jazzkultur. Das Trio besteht aus Caroline Casadesus (Sopran), Thomas und David Enhco, ihren beiden Söhnen (Klavier, Trompete), und sprengt die Grenzen zwischen den Genres, indem es sowohl das große klassische Repertoire als auch Jazzstandards erkundet und dabei von Händel zu Bizet oder von Purcell zu Miles Davis übergeht…

« Es ist ein großes Vergnügen und eine echte Emotion, dass ich die Bühne mit meinen beiden Söhnen David und Thomas teile. Die Musik ist zu ihrer Muttersprache und zu unserem Lieblingsspielplatz geworden. Unser Lebensinhalt: eine Geschichte der Weitergabe, eine Familiengeschichte, eine Liebesgeschichte, die wir glücklich teilen. » Caroline Casadesus

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Pau