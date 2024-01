Fête du timbre 2024 Pau Canoë-Kayak Club Universitaire Jurançon, samedi 9 mars 2024.

Fête du timbre 2024 Pau Canoë-Kayak Club Universitaire Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-10

Samedi 9 Mars de 9h à 12h et de 14h à 18h

Dimanche 10 Mars de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le thème de l’année étant les loisirs nautiques, le club s’est rapproché du Pau Canoë-Kayak Club Universitaire, club de notre champion olympique Tony Estanguet, pour organiser la manifestation dans ses locaux au bord du Gave à Jurançon.

Cet événement donnera lieu à une exposition philatélique sur le thème des moyens de navigation, à un bureau philatélique temporaire de la Poste et à la vente des souvenirs philatéliques édités pour cette occasion.

Les membres du club de philatélie seront à disposition des visiteurs pour faire découvrir le timbre dans tous ses états.

Chacun et chacune pourra participer à une tombola nationale dotée de nombreux lots.

Pau Canoë-Kayak Club Universitaire 12 Avenue Corps Franc Pommiès

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Fête du timbre 2024 Jurançon a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Pau