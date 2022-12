Jura Nordic Night Morbier Morbier Morbier Catégories d’évènement: Jura

2023-01-27

Jura Morbier Envie de découvrir le ski de fond mais vous n’osez pas vous lancer ?

Envie de passer un moment convivial après le travail ? Prix de l’initiation : 15€ Sont inclus dans le tarif : – Accès aux pistes de ski de fond

– 1 h d’initiation au ski de fond par une école de ski

– Location de matériel

– Temps convivial à la fin de la séance Soirées annulées en cas de manque de neige. Inscription obligatoire auprès de l’Espace Nordique Jurassien : https://www.espacenordiquejurassien.com/infos-pratiques/soiree-initiation.html Soirées organisées en partenariat avec les sites nordiques du Jura, la Trans’Jurassienne et les Amis du Comté. +33 3 84 52 58 10 https://www.espacenordiquejurassien.com/infos-pratiques/soiree-initiation.html Plaine des Marais Les Marais Morbier

