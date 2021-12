Jur Espace Job, 27 janvier 2022, Toulouse.

Espace Job, le jeudi 27 janvier 2022 à 20:30

Concert ——- **Dans le cadre du festival** **Détours de chant et en partenariat** **avec Music’Halle** Il y a dans l’univers de Jur des chapiteaux où le cirque se fait contemporain, où les corps s’expriment. Il y a l’accent catalan et la voix grave et brûlante d’une chanteuse et des chansons entêtantes qui naviguent entre l’élégance folk de Léonard Cohen, les fêlures de Lhasa, la mélancolie un peu déglingue d’Arno et le groove des Portishead. L’univers de Jur ne ressemble à aucun autre, on part pour un voyage dans un monde inexploré. **Chant** Jur Domingo **Guitare, piano, chant** Julien Vittecoq **Contrebasse** Sébastien Bacquias **Batterie** Frédéric Cavallin

