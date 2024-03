JUR Centre culturel Bonnefoy Toulouse, mardi 14 mai 2024.

JUR Concert Mardi 14 mai, 20h00 Centre culturel Bonnefoy Tarif B / Pass culture

Il y a dans l’univers de JUR des chapiteaux où le cirque se fait contemporain et où les corps s’expriment. Il y a l’accent catalan et la voix grave et brûlante d’une chanteuse et des chansons entêtantes qui naviguent entre l’élégance folk de Léonard Cohen, les fêlures de Lhasa, la mélancolie un peu déglinguée d’Arno et le groove des Portishead.

L’univers de JUR ne ressemble à aucun autre, on part pour un voyage dans un monde inexploré, singulier et attachant où la musique est porteuse d’un élan vital.

Chant Jur Domingo / Guitare, piano, chant Julien Vittecoq / Contrebasse Sébastien Bacquias / Batterie Frédéric Cavallin

Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60

