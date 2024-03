JUPONS, FROUFROUS ET MAISONS CLOSES Office de Tourisme Albi, jeudi 29 août 2024.

JUPONS, FROUFROUS ET MAISONS CLOSES Les courtisanes ont toujours fait partie de la société et Toulouse-Lautrec les fréquentait assidûment Visitez la ville, à l’affût des secrets et des croustillants bruits de couloir de ces gourgandines Jeudi 29 août, 18h00 Office de Tourisme Visite à partir de 16 ans. Tarifs 9€ réduit 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-29T18:00:00+02:00 – 2024-08-29T19:30:00+02:00

Fin : 2024-08-29T18:00:00+02:00 – 2024-08-29T19:30:00+02:00

Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie 05 63 36 36 00 https://www.albi-tourisme.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/ »}]

albicuriocité visite