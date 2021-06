Orléans Campo Santo Loiret, Orléans Jupiter & Okwess + Bénin International Musical + Floe + Performance de danse / Été Essentiel au Campo Santo d’Orléans Campo Santo Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le dimanche 11 juillet, la Mairie d’Orléans donne carte blanche aux acteurs culturels : L’Astrolabe, le Centre Chorégraphique National d’Orléans et le Centre Dramatique National d’Orléans pour une après midi de concerts et performances gratuits au coeur d’Orléans. PROGRAMME : 15h30/19h15/20h30 : Ali M’Fantom – DJ set 16h/18h15 : Floe – Spectacle performance alliant art contemporain et cirque 18h45-19h15 : Centre Chorégraphique National – Performances de danse 19h15-20h30 : Bénin International Musical – Concert 21h-22h30 : Jupiter&Okwess – Concert INFOS PRATIQUES : Gratuit, sans réservation, de 15h30 à 23h au Campo Santo (16, rue Dupanloup) Jauge limitée (1000 personnes, Pass sanitaire non obligatoire) Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières. CONTACTS : CCNO-Centre Chorégraphique National d’Orléans 0238624100 / ccn-orleans.com L’Astrolabe 0238548567 / lastrolabe.org CDN Orléans/Centre-Val De Loire 0238810100 / cdn-orleans.com Organisé par la Ville d’Orléans, en partenariat avec l’Astrolabe, la Scène Nationale, le Centre Dramatique National, le Centre Chorégraphique National, Le CADO, Cent Soleils, L’Orléanaise

