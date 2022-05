JUPITER & OKWESS + AFROROK Le Tamanoir, 10 juin 2022, Gennevilliers.

Le Tamanoir, le vendredi 10 juin à 21:00

### **JUPITER & OKWESS** Explosif. Na Kozonga, le nouvel album de Jupiter et son groupe Okwess est une bombe d’énergie qui envoûte le corps et nourrit l’esprit. Le Général Rebelle et ses artificiers puisent depuis leurs débuts à tous les rythmes du Congo pour révéler leurs super pouvoirs : ceux du rock et de la funk prêts à tous les mariages, et à toutes les invitations ! De Damon Albarn à Money Mark (Beastie Boys) en passant, sur ce nouvel album, par la samba de Rogê, le rap de Marcelo D2, les cuivres de la Nouvelle Orléans ou la voix de la chanteuse et militante chilienne Ana Tijoux, Jupiter & Okwess n’ont ni peur des rencontres, ni des voyages les plus fous. Ils ont même conquis l’Amérique latine, et refont avec jubilation le commerce triangulaire des sons ! Une évidence, pour celui qui dès son premier disque proclamait « Ich bin ein Congolese, The World is my land ». « Nous avons tous des ancêtres en Afrique, rappelle Jupiter, qui pratiquaient eux aussi la musique. Et si l’Afrique ressemble à un revolver, sa gâchette se trouve … au Congo ». Prêt, feu, partez ! De Kinshasa, Jupiter et ses joyeux pistoleros donnent le départ : un nouveau tour du monde les attend. A vous de suivre leur astre incandescent. [Ecouter Jupiter & Okwess](https://youtu.be/ObSWAng_WnM) ### **AFROROK** Originaire de Côte d’Ivoire, Biguy le leader du groupe, débute la musique enfant avec la chorale, puis la batterie. Il accompagne Mighty Diamonds, Mory Kanté, Ismaël Isaac, Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, Papa Wemba, Monique Séka, Meiway. Puis, il crée sa propre formation autour de la Battrady, une batterie unique avec des percussions tribales. Ce premier album du groupe Afrorok est le fruit d’un métissage musical finement orchestré, à l’esprit libre, où tradition et modernité ne font plus qu’un. Chanté en Baoulé (langue maternelle) et porté par le rock des guitares, cette musique est à découvrir en live…Vous allez transpirer c’est garanti ! [Ecouter Afrorok](https://youtu.be/wh5ruEzJOBk)

Prévente 8/10euros et Sur place 10/12 euros

Afro punk

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine



