BAL FOLK Jupilles, 25 novembre 2023, Jupilles.

Jupilles,Sarthe

Les bénévoles du Foyer Rural de Jupilles organisent un bal folk animé par les groupes « Bercédanse » et « La Sylva »..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire



Volunteers from the Foyer Rural de Jupilles are organizing a folk ball featuring the groups « Bercédanse » and « La Sylva ».

Los voluntarios del Foyer Rural de Jupilles organizan un baile folclórico con los grupos « Bercédanse » y « La Sylva ».

Die Freiwilligen des Foyer Rural von Jupilles organisieren einen Bal Folk, der von den Gruppen « Bercédanse » und « La Sylva » moderiert wird.

