JUNON PSYGNOSIS AMPLI ‘LA ROUTE DU SON’ Billere, vendredi 19 avril 2024.

Vendredi 19 Avril La Route du Son 21h00 Billère Ampli & L’association Grotherhood présentent : GROFEST#5JUNON PSYGNOSIS AHASVER DIOMEDEJUNON :Après quatre ans d’arrêt, le post-hardcore de General Lee renaît avec JUNON. La première ébauche studio de JUNON prend la forme d’un quatre titres, « The Shadows Extenden » disponible depuis février 2021 sur le label Source Atone Records. Mélange de hardcore, de post-rock et de mélodies soutenues par une palette de voix toujours plus variée. Le tout dans un univers inspiré de la littérature d’horreur et de la lutte perpétuelle de la planète face aux attaques répétées de ses hôtes. Leur premier album ‘Dragging Bodies to the Fall’ sortira le 15 mars 2024.PSYGNOSIS Lancé en 2009 par Rémi Vanhove, Psygnonis est un groupe de metal extrême atmosphérique avec une touche de musique électronique. Ils affirment leurs intentions en mélangeant riffs nerveux, blast beats et ambiance éthérée.AHASVER Ahasver est un groupe protéiforme qui aime repousser les limites des styles. Il propose un mélange inédit de sonorités doom, metalcore, progressives et extrêmes avec Julien Deyres (Gorod) à la guitare, Mickaël André au chant et à la guitare, Victor Minois (Psykup) à la basse, Théo Astorga (ex. Zubrowska) à la batterie et Nicolas Bastide au chantDIOMÈDEComète atterrie pendant le couvre feu. Hydre à vocation incendiaire. Ils puisent leurs ressources au travers de l’électro hard corde (à sauter) et dans le rock grec atmosphérique…

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 21:00

AMPLI ‘LA ROUTE DU SON’ ALLEE MONTESQUIEU 64140 Billere 64