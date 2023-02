JUNNY LA BELLEVILLOISE, 3 avril 2023, PARIS.

JUNNY LA BELLEVILLOISE. Un spectacle à la date du 2023-04-03 à 19:30 (2023-04-03 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

AEG PRESENTS FRANCE & MODO-LIVE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente JUNNYJUNNY immigre à Vancouver à l’âge de quatre ans, où il développe une passion pour la musique pendant son enfance. En grandissant, il écoute de la musique coréenne avec ses deux frères aînés ainsi que du hip-hop, rock, R&B et folk étrangère. Au lycée, il commence à jouer de la guitare et à chanter et décide de poursuivre ses rêves de devenir musicien. Les morceaux qu’il poste en ligne sur YouTube et SoundCloud commencent à attirer l’attention et à 23 ans, il décide de déménager en Corée dans l’espoir de devenir un artiste.JUNNY est depuis devenu l’un des artistes solo les plus en vue, attirant l’attention sur son talent en matière de composition, d’écriture et d’interprétation. Sur Spotify, il compte environ 1,3 million d’auditeurs mensuels. L’artiste canadien d’origine coréenne a été reconnu pour avoir composé de grands succès pour des groupes de K-pop mondialement connus comme IU, JAY B, différentes sous-unités de NCT et les membres d’EXO SUHO, BAEKHYUN et KAI. Ses propres morceaux et son premier album « blanc » reflètent les inspirations versatiles de JUNNY en tant que musicien à son son intriguant et les messages qu’il transmet. Il ne se limite pas au genre R&B, au contraire, il prête attention à élargir progressivement son rayon d’activités, il a par exemple travaillé sur la bande originale d’un web-drama entant qu’auteur-compositeur et interprète.JUNNY sera de retour à Paris, en concert le 3 avril 2023 à la Bellevilloise ! JUNNY

LA BELLEVILLOISE PARIS 19/21 rue Boyer Paris

