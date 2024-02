« Junkyard Crew » en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône, vendredi 22 mars 2024.

Guitare slide, chant, sousaphone et batterie, les icônes de la Louisiane sont là. Blues, bien sûr, New Orleans, mais aussi rap le tout en anglais, en français et même… en créole.

L’improbable trio agrémente la batterie de ferrailles, boîtes et percussions en tous genres, le tout accompagné d’un tubiste brésilien récemment arrivé en France.

Le répertoire est original, c’est sûr, et on se pose la question Junkyard Crew, c’est la casse internationale ?

Restauration avec réservation conseillée avant le 20/03 à 20h quenelles / riz / champignons

Grande assiette 9€ Petite assiette 4.5€ Dessert selon opportunités du moment. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22 23:30:00

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont

Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté fartfelien@aol.com

L’événement « Junkyard Crew » en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2024-02-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)